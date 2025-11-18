«Трактор» — «Металлург»: прогноз Владимира Гучека на игру КХЛ в Челябинске

Телеведущий Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ «Трактор» — «Металлург».

Ставка: победа «Металлурга» за 2.19.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 18 ноября 2025, вторник. 17:00 МСК Трактор Челябинск Не начался Металлург Мг Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

«Уральское дерби в последние дни приобрело абсолютно неожиданный оттенок. В «Металлурге» выступает, возможно, главный воспитанник челябинского хоккея за 20 лет, в «Тракторе» и вовсе прогремела сенсация: ушёл главный тренер Бенуа Гру, который не выдержал падения команды с первых строчек в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата.

Говорят, что для Челябинска это стало полнейшим информационным шоком. Это не мудрено, раз уходит специалист, который полгода назад впервые за 12 лет вывел «Трактор» в финал Кубка Гагарина. Тем более что ничего критичного для челябинцев пока в данном сезоне не произошло. Да, команда не находится на лидирующих строчках, но не то чтобы сильно от них отстаёт, при этом занимая уверенную позицию внутри кубковой восьмёрки. Бенуа Гру ушёл, теперь его место займёт кто-то иной. Не думаю, что это будет иностранец.

А в матче с «Металлургом» челябинцы постараются не ударить в грязь лицом. Бенуа Гру же был недоволен некоторыми трансферами, теперь настала очередь игроков доказать, что они и без главного тренера способны добывать победы. Однако соперник уж слишком силён на фоне такого «Трактора». Тем более «Металлург» уступил в Санкт-Петербурге в достаточно насыщенном на голы противостоянии. В Челябинске будет не менее жарко, но здесь у магнитогорцев больше шансов на итоговый успех. Евгений Кузнецов себя обязательно проявит и, возможно, откроет счёт своим заброшенным шайбам в этом сезоне, а его команда победит в основное время», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».