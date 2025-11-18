«Динамо» М — «Спартак»: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ 18 ноября

Известный тренер Владимир Плющев дал прогноз на матч КХЛ «Динамо» Москва – «Спартак».

Ставка: ТБ 5 за 1.65.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 18 ноября 2025, вторник. 19:30 МСК Динамо М Москва Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«У «Спартака» очень неудачный ноябрь. Всего две победы в шести матчах (и те в Сочи и над «Сибирью»). А вот главного тренера перед дерби убрали не красно-белые, а бело-голубые. Парадокс, да и только. Для того чтобы не стать фигурантом эпопеи с очередной отставкой, Жамнову желательно бы победить принципиального соперника. Но за счёт чего это можно сделать – непонятно.

Даже в своих лучших матчах сезона спартаковцы выезжают только за счёт сильной атаки. Но в последнее время не блещут даже главные звёзды нападения. Вратарская бригада гораздо сильнее у хозяев. В защите «Динамо», в отличие от своего соперника, способно сыграть надёжно и с минимумом ошибок. Преимущество бело-голубых в общекомандной эффективности очень велико. Так что Козлов работу на новом посту может начать с уверенной победы. Разгрома, как месяц назад в «Мегаспорте», наверное, не будет. Дерби получится результативным — как минимум пять шайб на двоих мы точно увидим», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».