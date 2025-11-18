Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Торпедо» — «Адмирал»: прогноз Артура Хайруллина на игру КХЛ

«Торпедо» — «Адмирал»: прогноз Артура Хайруллина на игру КХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч «Торпедо» — «Адмирал».

Ставка: победа «Торпедо» за 1.87.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 ноября 2025, вторник. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Не начался
Адмирал
Владивосток
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Адмирал» одержал важную победу в дальневосточном дерби над «Амуром» (5:2) в Хабаровске — вполне вероятно, что именно соседи станут главным конкурентом приморцев в борьбе за место в плей-офф. Главный тренер Леонид Тамбиев сделал замену в ударной тройке — Степана Старкова в сочетании с Даниилом Гутиком и Павлом Шэном сменил Никита Тертышный. Перестановки произвели положительный эффект: Гутик оформил дубль, а Тертышный сделал две результативные передачи.

А вот вернувшийся недавно из «Сибири» в «Адмирал» Никита Сошников в ближайшее время не поможет команде из Владивостока. Сыгравший после возвращения всего один матч и отметившийся в нём голом Сошников получил травму и выбыл из строя ориентировочно на три-четыре недели.

«Торпедо» после семи побед подряд допустило осечку в домашнем матче с «Авангардом» (2:6). Тем не менее команда Алексея Исакова по праву закрепилась в топ-4 Западной конференции — в Нижнем Новгороде точно могут быть довольны стартом карьеры тренера в КХЛ. Будет очевидным фаворитом «Торпедо» и в домашней встрече с «Адмиралом». Первые выездные матчи даются командам с Дальнего Востока очень тяжело, так что прогнозирую уверенную победу нижегородцев в основное время», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».

Материалы по теме
Горячая КХЛ: «Динамо» без Кудашова, «Металлург» без авторитетов
Горячая КХЛ: «Динамо» без Кудашова, «Металлург» без авторитетов
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android