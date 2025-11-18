«Торпедо» — «Адмирал»: прогноз Артура Хайруллина на игру КХЛ

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч «Торпедо» — «Адмирал».

Ставка: победа «Торпедо» за 1.87.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 18 ноября 2025, вторник. 19:30 МСК Торпедо Нижний Новгород Не начался Адмирал Владивосток Кто победит в основное время? П1 X П2

«Адмирал» одержал важную победу в дальневосточном дерби над «Амуром» (5:2) в Хабаровске — вполне вероятно, что именно соседи станут главным конкурентом приморцев в борьбе за место в плей-офф. Главный тренер Леонид Тамбиев сделал замену в ударной тройке — Степана Старкова в сочетании с Даниилом Гутиком и Павлом Шэном сменил Никита Тертышный. Перестановки произвели положительный эффект: Гутик оформил дубль, а Тертышный сделал две результативные передачи.

А вот вернувшийся недавно из «Сибири» в «Адмирал» Никита Сошников в ближайшее время не поможет команде из Владивостока. Сыгравший после возвращения всего один матч и отметившийся в нём голом Сошников получил травму и выбыл из строя ориентировочно на три-четыре недели.

«Торпедо» после семи побед подряд допустило осечку в домашнем матче с «Авангардом» (2:6). Тем не менее команда Алексея Исакова по праву закрепилась в топ-4 Западной конференции — в Нижнем Новгороде точно могут быть довольны стартом карьеры тренера в КХЛ. Будет очевидным фаворитом «Торпедо» и в домашней встрече с «Адмиралом». Первые выездные матчи даются командам с Дальнего Востока очень тяжело, так что прогнозирую уверенную победу нижегородцев в основное время», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».