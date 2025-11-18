Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Госдума приняла во втором чтении законопроект о введении 7% налога с GGR букмекеров

Госдума приняла во втором чтении законопроект о введении 7% налога с GGR букмекеров
Комментарии

Государственная Дума во втором чтении одобрила законопроект, который вводит новые налоги на букмекеров.

Ко второму чтению Минфин предложил поправки — налог на 5% с оборота заменили на 7% с GGR — валового игрового дохода, то есть разницы между депозитами и выигрышами.

Кроме того, букмекеры будут платить налог на прибыль в размере 25%. Новый законопроект отменяет и порядок налогообложения игроков. Компании будут удерживать налог со всех выигрышей, сейчас они выступают налоговым агентом только при выигрыше от 15 000 рублей.

Ранее председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов раскритиковал Минфин за уступки, которые внесли в законопроект.

Материалы по теме
Сергей Миронов раскритиковал Минфин за корректировку законопроекта о налогах букмекеров
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android