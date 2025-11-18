Госдума приняла во втором чтении законопроект о введении 7% налога с GGR букмекеров

Государственная Дума во втором чтении одобрила законопроект, который вводит новые налоги на букмекеров.

Ко второму чтению Минфин предложил поправки — налог на 5% с оборота заменили на 7% с GGR — валового игрового дохода, то есть разницы между депозитами и выигрышами.

Кроме того, букмекеры будут платить налог на прибыль в размере 25%. Новый законопроект отменяет и порядок налогообложения игроков. Компании будут удерживать налог со всех выигрышей, сейчас они выступают налоговым агентом только при выигрыше от 15 000 рублей.

Ранее председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов раскритиковал Минфин за уступки, которые внесли в законопроект.