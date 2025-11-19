«Локомотив» — «Шанхайские Драконы»: букмекеры оценили шансы команд

19 ноября в Ярославле «Локомотив» принимает «Шанхайских Драконов» на льду «Арены-2000». Лидер Западной конференции против одного из самых интересных новых проектов лиги. Начало — в 19:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Локомотива» в основное время предлагается с коэффициентом 1.53, в то время как победа «Шанхайских Драконов» оценивается в 5.30. Ничья и овертайм идут за 4.95.

Вместе с тем аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.80, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 2.05.

Гол на первой минуте идёт примерно за 11.5. Буллит в основное время представлен с коэффициентом 7.00.