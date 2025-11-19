Скидки
«Локомотив» — «Шанхайские Драконы»: прогноз на игру в Ярославле
Прогноз на матч КХЛ «Локомотив» — «Шанхайские Драконы» от автора «Чемпионата» Алексея Анисимова.

Ставка: «Локомотив» победит + тотал меньше 6.5 гола за 2.18.

«Драконов» ждёт третий выездной матч за пять дней с перелётами Сочи – Новосибирск – Ярославль. У Галлана не самая длинная скамейка, часть атакующей глубины выпадала из состава в предыдущих играх, так что к третьей встрече подряд свежести в ногах явно будет меньше. На фоне «Локо», который играет дома, это может стать ключевым фактором.

И всё же есть вопрос: действительно ли «Локомотив» настолько большой фаворит, как рисует букмекерская линия? При первом сравнении — скорее да, чем нет. Ярославцы дома почти не ошибаются, плюс у них есть фактор реванша за выездное поражение 1:4 в сентябре. Разрыв коэффициентов серьёзный, однако ставить на андердога просто ради ставки на андердога — смысла мало.

При этом и верить в разгром всерьёз не хочется. «Шанхайские Драконы» умеют терпеть, у них хорошее большинство и опытный вратарь, который способен держать близкий счёт. «Локомотив», напротив, не склонен устраивать шоу — Хартли комфортнее контролировать игру через плотную оборону и дисциплину. Отсюда логичный сценарий: уверенная, но не безумная победа хозяев в две-три шайбы.

