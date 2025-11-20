«Динамо» Минск — ЦСКА: определён фаворит матча КХЛ

20 ноября в Минске местное «Динамо» примет ЦСКА на льду «Минск-Арены». Стартовое вбрасывание запланировано на 19:30 мск. Это будет третья очная встреча команд в регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги.

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам льда. Сделать ставку на победу «Динамо» в основное время предлагается с коэффициентом 2.38, в то время как победа ЦСКА оценивается в 2.68. Ничья и овертайм идут за 4.20.

Вместе с тем аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.82, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 2.05.

Гол на первой минуте идёт за 11.5.