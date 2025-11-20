«Торпедо» — «Спартак»: букмекеры оценили шансы команд

20 ноября в Нижнем Новгороде местное «Торпедо» примет «Спартак» на льду КРК «Нагорный». Стартовое вбрасывание запланировано на 19:30 мск. Это будет вторая очная встреча команд в регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги.

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам льда. Сделать ставку на победу «Торпедо» в основное время предлагается с коэффициентом 2.32, в то время как победа «Спартака» оценивается в 2.68. Ничья и овертайм идут за 4.40.

Вместе с тем аналитики ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 2.00, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 1.87.

Гол на первой минуте идёт за 11.0.