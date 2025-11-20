Скидки
«Автомобилист» — «Металлург»: стал известен фаворит матча КХЛ

«Автомобилист» — «Металлург»: стал известен фаворит матча КХЛ
20 ноября в Екатеринбурге местный «Автомобилист» примет «Металлург» на льду «УГМК-Арены». Стартовое вбрасывание запланировано на 17:00 мск. Это будет первая очная встреча команд в регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги.

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Металлурга» в основное время предлагается с коэффициентом 2.27, в то время как победа «Автомобилиста» оценивается в 2.70. Ничья и овертайм идут за 4.40.

Вместе с тем аналитики ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 2.00, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 1.87.

Гол на первой минуте идёт за 11.0.

