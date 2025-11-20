«Автомобилист» — «Металлург»: прогноз «Чемпионата»

Прогноз на матч КХЛ «Автомобилист» — «Металлург» от автора «Чемпионата» Алексея Серякова.

Ставка: ИТМ 3 гола «Металлурга» за 1.73.

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Более чем объяснимо, учитывая их недавние успехи. «Автомобилист», напротив, открыл ноябрь четырьмя поражениями подряд и никак не мог забросить больше двух шайб. А потом психанул, отгрузив пять штук «Трактору». Да ещё и в Челябинске (5:1). Как ни крути, эмоциональное состояние после такого должно быть хорошим.

Лезть в исход не рискнём, ставить против магнитогорцев нынче тяжело. В то же время у хозяев пошла вторая неделя после турне по Дальнему Востоку. По идее, последствия должны остаться в прошлом. Добавим к этому надёжную оборону в родных стенах и статистику противостояния: больше трёх шайб в Екатеринбурге «Металлург» не забивает уже пять матчей. И в основное время на указанном отрезке не выигрывал ни разу.

Напрашивается 1Х, но скромный коэффициент 1.60 отпугивает. А вот ИТМ 3 гола «Металлурга» за 1.73 — другое дело. Тут и потенциальная выгода выше, и возврат предусмотрен. С 24 сентября «Автомобилист» пропустил больше трёх шайб всего один раз!