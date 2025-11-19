Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Сочи» — «Салават Юлаев»: ставка Бориса Миронова на матч КХЛ

«Сочи» — «Салават Юлаев»: ставка Бориса Миронова на матч КХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Известный хоккеист и тренер Борис Миронов предложил ставку на матч КХЛ «Сочи» – «Салават Юлаев».

Ставка: ТМ 5.5 за 1.75.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 ноября 2025, среда. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В конце октября «Салават» уже выдавал впечатляющую победную серию – как раз против соперников уровня «Сочи». Встречаясь с «Сибирью» и «Адмиралом», уфимцы много забивали, делали крупную разницу в счёте и вообще чувствовали себя командой, способной побеждать на классе. В ноябре пошли оппоненты серьёзнее, и темп набора очков резко снизился. Но теперь команда Виктора Козлова вновь получит шанс показать себя во всей красе.

В способность хозяев навязать борьбу верится, но два очка, скорее всего, будут за гостями. Точно такой же дисциплинированный «Барыс» сумел в понедельник победить в Сочи, а у «Салавата» атака всё-таки помастеровитее астанинской. Зрелищного хоккея не ждал бы – оба клуба завершают непростые серии матчей через день, и их свежесть явно неидеальная. Борьбы будет больше, чем креатива, и победа уфимцев окажется не очень результативной (пять голов на двоих или меньше)», — приводит слова Миронова «Ставка ТВ».

Материалы по теме
«Локомотив» мстит китайцам, Овечкин против финалиста НХЛ: экспресс на хоккей
«Локомотив» мстит китайцам, Овечкин против финалиста НХЛ: экспресс на хоккей
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android