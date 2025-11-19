«Сочи» — «Салават Юлаев»: ставка Бориса Миронова на матч КХЛ

Известный хоккеист и тренер Борис Миронов предложил ставку на матч КХЛ «Сочи» – «Салават Юлаев».

Ставка: ТМ 5.5 за 1.75.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 19 ноября 2025, среда. 19:30 МСК ХК Сочи Сочи Не начался Салават Юлаев Уфа Кто победит в основное время? П1 X П2

«В конце октября «Салават» уже выдавал впечатляющую победную серию – как раз против соперников уровня «Сочи». Встречаясь с «Сибирью» и «Адмиралом», уфимцы много забивали, делали крупную разницу в счёте и вообще чувствовали себя командой, способной побеждать на классе. В ноябре пошли оппоненты серьёзнее, и темп набора очков резко снизился. Но теперь команда Виктора Козлова вновь получит шанс показать себя во всей красе.

В способность хозяев навязать борьбу верится, но два очка, скорее всего, будут за гостями. Точно такой же дисциплинированный «Барыс» сумел в понедельник победить в Сочи, а у «Салавата» атака всё-таки помастеровитее астанинской. Зрелищного хоккея не ждал бы – оба клуба завершают непростые серии матчей через день, и их свежесть явно неидеальная. Борьбы будет больше, чем креатива, и победа уфимцев окажется не очень результативной (пять голов на двоих или меньше)», — приводит слова Миронова «Ставка ТВ».