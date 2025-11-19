«Локомотив» — «Шанхайские Драконы»: ставка Бориса Миронова на матч КХЛ 19 ноября

Известный хоккеист и тренер Борис Миронов дал прогноз на матч КХЛ «Локомотив» – «Шанхайские Драконы».

Ставка: победа «Локомотива» и ТБ 5.5 за 2.75.

«В понедельник в Ярославле увидели, что их любимая команда с трудом учится даже на своих ошибках. После позорных домашних 0:4 от «Барыса» чемпионы едва не проиграли ещё и «Салавату». Пришлось отыгрываться с 0:2, а победный гол зашёл только в самом конце овертайма. У раздевалки «Локомотива» явные проблемы с психологией, которые воплощаются то в недонастрой, то в конфликты, вылившиеся в увольнение тренера Рябыкина.

Правда, «Шанхаю» все эти неурядицы в стане соперника вряд ли помогут. Даже если игроки ярославского клуба и вправду в сложных отношениях со штабом Хартли, вряд ли они позволят себе проиграть ещё и питерским китайцам. Преимущество в мастерстве у хозяев подавляющее. Гости в понедельник провели не только тяжёлый матч в Новосибирске, но и тяжёлый перелёт. Нет сомнений в победе «Локомотива» с уверенной разницей. И, конечно, с тоталом больше пяти шайб. Обороне гостей не под силу остановить Радулова и Ко», — приводит слова Миронова «ВсеПроСпорт».