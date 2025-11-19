Скидки
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: прогноз Николая Чегорского на матч НХЛ

Комментарии

Журналист Николай Чегорский дал прогноз на матч НХЛ «Вашингтон» — «Эдмонтон».

Ставка: ТБ 2.5 во втором периоде за 2.50.

НХЛ — регулярный чемпионат
20 ноября 2025, четверг. 03:00 МСК
«Эдмонтон» в прошлом матче с «Баффало» подтвердил статус команды, в матчах которой больше всего голов забивается во вторых периодах. В той встрече половина всех шайб (три из шести) была заброшена в этом отрезке. В целом по сезону разница забитых и пропущенных голов «Ойлерз» во вторых периодах — 26:32.

«Вашингтон» входит в десятку лучших команд НХЛ по шайбам, заброшенным в этом отрезке игры. Во вторых периодах «Кэпиталз» отличились 21 раз.

Поэтому моя ставка — ТБ 2.5 во втором периоде за 2.50», — приводит слова Чегорского «РБ Спорт».

