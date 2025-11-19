Скидки
«Миннесота» — «Каролина»: прогноз Николая Чегорского на игру НХЛ 20 ноября

Журналист Николай Чегорский дал прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота» — «Каролина».

Ставка: ТБ 1.5 в первом периоде за 1.77.

НХЛ — регулярный чемпионат
20 ноября 2025, четверг. 05:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Не начался
Каролина Харрикейнз
Роли
«Миннесота» пропустила всего три шайбы в последних трёх матчах и явно наладила игру в обороне, от которой страдала на старте сезона. В первых периодах в этой регулярке у «Уайлд» равный показатель заброшенных и пропущенных шайб 17:17.

«Каролина» на старте матча привыкла действовать очень агрессивно, что делает её самой забивающей командой в первых периодах (24 шайбы за 19 встреч). Пропускают «Харрикейнз» на этом отрезке тоже немало: 21 гол.

Поэтому моя ставка — ТБ 1.5 в первом периоде за 1.77», — приводит слова Чегорского «РБ Спорт».

