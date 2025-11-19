«Локомотив» — «Шанхайские Драконы»: прогноз Владимира Гучека на игру КХЛ 19 ноября

Телеведущий Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ «Локомотив» — «Шанхайские Драконы».

Ставка: обе забьют в первом периоде за 3.10.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 19 ноября 2025, среда. 19:00 МСК Локомотив Ярославль Не начался Шанхайские Драконы Шанхай Кто победит в основное время? П1 X П2

«Если бы «Шанхайские Драконы» встречались с ярославским «Локомотив» сразу после поражения от «Барыса», то писать прогноз бы не пришлось. Всё было бы очевидно. Но поскольку как раз после встречи с командой из Казахстана «Локомотив» победил «Салават Юлаев» в драматичной борьбе и за пределами основного времени, «Шанхай» имеет определённые шансы на свой успех в Ярославле в среду.

Китайский коллектив в предыдущей встрече смог достойно разделаться с аутсайдером, временно оставшимся без главного тренера. Жерар Галлан вернул свою команду в кубковую восьмёрку Западной конференции. Но всё пока в китайском клубе не слишком спокойно: есть отказы от игроков по ходу сезона, нестабильные результаты, очевидная разница в классе со многими командами в контексте исполнительского мастерства.«Локомотив» же в прошлом матче доказал, что поражение от «Барыса» — случайность, которая может произойти с любым фаворитом по ходу гладкого регулярного чемпионата, где матчей много, и где все хоть раз ошибаются.

«Локомотив», скорее всего, одержит победу. Вряд ли она будет какой-то разгромной, но вернуть должок сопернику за досадное поражение в Санкт-Петербурге ярославцы захотят. Команды начнут активно атаковать со стартовых минут, забросив по шайбе ещё в первом периоде. Дальше уже будет шахматная партия, в которой Боб Хартли выглядит более способным на победу. Не потому, что как тренер он явно сильнее Галлана, а потому, что у Ярославля подбор игроков просто-напросто лучше», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».