Михаил Дегтярёв прокомментировал новую редакцию законопроекта о налогах для букмекеров

Министр спорта и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв прокомментировал принятый вчера Госдумой во втором чтении проект федерального бюджета, в который внесли поправку, смягчив налоговую нагрузку на букмекеров.

«Мы благодарны Госдуме за поддержку правительственной поправки в законопроект о бюджете, которая позволит сохранить большее количество источников внебюджетной поддержки спорта. Это своевременный шаг, который положительно повлияет на устойчивость финансирования детско-юношеского спорта и позволит соблюсти баланс интересов государства, общества и отрасли», — приводит слова Дегтярёва «Матч ТВ».

Ко второму чтению в документ внесли поправку, которая заменила налог в 5% с оборота на 7% с GGR.