Минфин спрогнозировал увеличение налоговой нагрузки на букмекеров в 60 раз

Замминистра финансов Алексей Сазанов на заседании Госдумы, где рассматривали проект федерального бюджета на 2026-2028 год, рассказал, что налоговая нагрузка на букмекеров увеличится в 60 раз даже с учётом поправки, предусматривающей смягчение.

«Я подчеркну, что налоговая нагрузка на букмекеров и тотализаторы вырастет в 60 раз даже при том же уровне налогообложения, который мы сейчас предложили. Если в пpoшлoм гoду oни платили порядка 1 млрд рублей, тo сейчас даже с учётом корректировок, которые сделаны ко второму чтению, ожидаемые доходы составят чуть более 60 млрд рублей», — приводит слова Сазанова «Интерфакс».

Ко второму чтению в документ внесли поправку, которая заменила налог в 5% с оборота на 7% с GGR.