Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Минфин спрогнозировал увеличение налоговой нагрузки на букмекеров в 60 раз

Минфин спрогнозировал увеличение налоговой нагрузки на букмекеров в 60 раз
Комментарии

Замминистра финансов Алексей Сазанов на заседании Госдумы, где рассматривали проект федерального бюджета на 2026-2028 год, рассказал, что налоговая нагрузка на букмекеров увеличится в 60 раз даже с учётом поправки, предусматривающей смягчение.

«Я подчеркну, что налоговая нагрузка на букмекеров и тотализаторы вырастет в 60 раз даже при том же уровне налогообложения, который мы сейчас предложили. Если в пpoшлoм гoду oни платили порядка 1 млрд рублей, тo сейчас даже с учётом корректировок, которые сделаны ко второму чтению, ожидаемые доходы составят чуть более 60 млрд рублей», — приводит слова Сазанова «Интерфакс».

Ко второму чтению в документ внесли поправку, которая заменила налог в 5% с оборота на 7% с GGR.

Материалы по теме
Госдума приняла во втором чтении законопроект о введении 7% налога с GGR букмекеров
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android