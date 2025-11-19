Скидки
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: ставки и коэффициенты на матч НХЛ 20 ноября

20 ноября в Вашингтоне «Вашингтон Кэпиталз» примет «Эдмонтон Ойлерз» на льду «Кэпитал Уан-Арены». Стартовое вбрасывание запланировано на 3:00 мск.

НХЛ — регулярный чемпионат
20 ноября 2025, четверг. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Вашингтона» в основное время предлагается с коэффициентом 2.80, в то время как победа «Эдмонтона» оценивается в 2.20.

Вместе с тем аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 2.00, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 1.84. Гол на первой минуте идёт за 11.5.

Обе команды заметно просели в результатах по сравнению с предыдущим сезоном. Идут в районе графика «очко за игру», с которым в плей-офф попасть будет трудно. «Кэпиталз» после колоссального скачка и первого места в Восточной конференции откатились на дно турнирной таблицы.

«Эдмонтон» чувствует себя несколько увереннее. Во-первых, очков тут побольше и положение в турнирной таблице получше. Во-вторых, после позорных 1:9 в матче с «Колорадо» удалось собраться.

