«Локомотив» — «Шанхайские Драконы»: прогнозы и ставки на игру КХЛ в Ярославле

19 ноября в Ярославле «Локомотив» принимает «Шанхайских Драконов» на льду «Арены-2000». Лидер Западной конференции против одного из самых интересных новых проектов лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 ноября 2025, среда. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Шанхайские Драконы
Шанхай
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Локомотива» в основное время предлагается с коэффициентом 1.53, в то время как победа «Шанхайских Драконов» оценивается в 5.30. Ничья и овертайм идут за 4.95.

Вместе с тем аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.80, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 2.05. Гол на первой минуте идёт примерно за 11.5. Буллит в основное время представлен с коэффициентом 7.00.

«Локомотив» по-прежнему выглядит одной из самых сбалансированных команд КХЛ. Одна из лучших разниц шайб на Западе и очень крепкая оборона — в среднем чуть больше двух пропущенных за матч. Дома подопечные Боба Хартли набрали уже 24 очка из 26 возможных, а их соперникам в Ярославле забивать тяжело и неприятно.

При этом железнодорожники, конечно, не железобетонные. За последнюю неделю — болезненные 0:4 от «Барыса» и тяжёлый камбэк с «Салаватом Юлаевым», где пришлось отыгрываться с 0:2 и дожимать лишь на последней секунде овертайма.

«Шанхайские Драконы», судя по цифрам, — типичная команда Галлана: агрессивный хоккей в переходах, много бросков и ставка на активный форчек. Китайский клуб уже набрал 30 очков, держится в плотной группе середняков Запада. При этом разница шайб всего «-5».

