«Динамо» Минск — ЦСКА: кто фаворит матча КХЛ 20 ноября, какие прогнозы

«Динамо» Минск — ЦСКА: кто фаворит матча КХЛ 20 ноября, какие прогнозы
20 ноября в Минске «Динамо» примет ЦСКА на льду «Минск-Арены». Стартовое вбрасывание запланировано на 19:30 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 ноября 2025, четверг. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам льда. Сделать ставку на победу «Динамо» в основное время предлагается с коэффициентом 2.38, в то время как победа ЦСКА оценивается в 2.68. Ничья и овертайм идут за 4.20.

Вместе с тем аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.82, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 2.05. Гол на первой минуте идёт за 11.5.

Сейчас минчане чувствуют себя гораздо увереннее. С первых дней сезона они входят в число лидеров Западной конференции. «Локомотив» с «Торпедо» чуть впереди, однако у них и матчей побольше.

ЦСКА проводит четвёртую выездную игру за семь суток. В гостях цепляют очки с большим трудом, зато в последнее время стали заметно меньше пропускать.

