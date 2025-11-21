Скидки
«Акрон» – «Сочи»: стал известен фаворит матча РПЛ

21 ноября в Самаре «Акрон» примет «Сочи» на «Солидарность Самара Арене». Матч 16-го тура Мир РПЛ начнётся в 18:30 мск. Хозяева замыкают верхнюю половину турнирной таблицы, а вот гости гости — глубоко в зоне вылета.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Акрона» в основное время предлагается с коэффициентом 2.05, в то время как победа «Сочи» оценивается в 3.80. Ничья идёт за 3.70.

Вместе с тем аналитики склоняются к высокой результативности. Тотал меньше 2.5 гола доступен с коэффициентом 2.05, а тотал больше 2.5 гола — с коэффициентом 1.90.

Голы в обе стороны идут за 1.68.

