Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Ницца» — «Марсель»: назван фаворит матча чемпионата Франции

«Ницца» — «Марсель»: назван фаворит матча чемпионата Франции
Комментарии

21 ноября на «Альянц Ривьера» в Ницце местная «Ницца» примет «Марсель» в матче 13-го тура французской Лиги 1. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. Для хозяев это шанс подтянуться к еврозоне, а вот для команды Роберто Де Дзерби — ещё один шаг в борьбе с «ПСЖ» за чемпионство.

Букмекеры отдают явное предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Марселя» предлагается с коэффициентом 1.90, что составляет приблизительно 52% вероятности.

Победа «Ниццы» оценивается в 3.80, ничья идёт за 3.70.

Вместе с тем аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен с коэффициентом около 2.10, а тотал больше 2.5 мяча — примерно 1.70. Голы в обе стороны идут за 1.60.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android