«Ницца» — «Марсель»: назван фаворит матча чемпионата Франции

21 ноября на «Альянц Ривьера» в Ницце местная «Ницца» примет «Марсель» в матче 13-го тура французской Лиги 1. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. Для хозяев это шанс подтянуться к еврозоне, а вот для команды Роберто Де Дзерби — ещё один шаг в борьбе с «ПСЖ» за чемпионство.

Букмекеры отдают явное предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Марселя» предлагается с коэффициентом 1.90, что составляет приблизительно 52% вероятности.

Победа «Ниццы» оценивается в 3.80, ничья идёт за 3.70.

Вместе с тем аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен с коэффициентом около 2.10, а тотал больше 2.5 мяча — примерно 1.70. Голы в обе стороны идут за 1.60.