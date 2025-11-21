«Ницца» — «Марсель»: назван фаворит матча чемпионата Франции
Поделиться
21 ноября на «Альянц Ривьера» в Ницце местная «Ницца» примет «Марсель» в матче 13-го тура французской Лиги 1. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. Для хозяев это шанс подтянуться к еврозоне, а вот для команды Роберто Де Дзерби — ещё один шаг в борьбе с «ПСЖ» за чемпионство.
Букмекеры отдают явное предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Марселя» предлагается с коэффициентом 1.90, что составляет приблизительно 52% вероятности.
Победа «Ниццы» оценивается в 3.80, ничья идёт за 3.70.
Вместе с тем аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен с коэффициентом около 2.10, а тотал больше 2.5 мяча — примерно 1.70. Голы в обе стороны идут за 1.60.
Комментарии
- 21 ноября 2025
-
10:00
-
09:16
-
08:40
-
08:00
-
07:12
- 20 ноября 2025
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:09
-
15:00
-
14:30
-
14:12
-
14:00
-
13:43
-
13:00
-
12:00
-
11:49
-
11:00
-
10:35
-
10:00
-
09:20
-
08:40
-
08:00
-
00:00
- 19 ноября 2025
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:12
-
15:00
-
14:43
-
14:00
-
13:53
-
13:00