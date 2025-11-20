Скидки
Сегодня (0)
«Динамо» Минск — ЦСКА: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ

Аудио-версия:
Комментарии

Известный тренер Владимир Плющев дал прогноз на матч КХЛ «Динамо» Минск – ЦСКА.

Ставка: победа «Динамо» за 2.20.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 ноября 2025, четверг. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
ЦСКА
Москва
«После ухода из ЦСКА Квартальнов всегда по-особенному настраивает свои команды на матчи против бывшего клуба. Вот и во вторник в Череповце динамовцы включили энергосберегающий режим, явно держа в уме предстоящую битву с армейцами. В этом сезоне москвичи с минчанами действуют друг против друга от ножа. В столице России подопечным Квартальнова не повезло из-за нетипичных ошибок в обороне, дома в начале ноября они взяли убедительный реванш – образцово-показательно «засушили» ЦСКА, выиграв 2:0.

Похожий счёт – с небольшим количеством голов и уверенной победой хозяев – стоит ждать и сегодня. Команда Никитина завершает тяжелейший четырёхматчевый выезд, по ходу которого всё время пришлось выкладываться по максимуму, оставляя на льду всю энергию и все нервы. «Динамо» явно свежее. Плюс, как показывают последние матчи, лидеры нападения находятся в куда более хорошей форме, чем армейские форварды. Дисциплина и самоотдача у команды Квартальнова будет на высшем уровне, поэтому брать два очка она должна», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

Комментарии
