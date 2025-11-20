«Автомобилист» — «Металлург»: прогноз Романа Габдрафикова на игру КХЛ

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Автомобилист» — «Металлург».

Ставка: ничья за 4.42.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 20 ноября 2025, четверг. 17:00 МСК Автомобилист Екатеринбург Не начался Металлург Мг Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

«Осень заканчивается, а две уральские команды из Екатеринбурга и Магнитогорска ещё ни разу не встречались в этом сезоне. Вот они — причуды календаря! В прошлом сезоне команды встречались в регулярке четыре раза, и в трёх матчах победу одержали подопечные Андрея Разина.

Команды хоть и изменились по составу, но всё же определенные ориентиры заприметить для себя можно. Всего лишь раз команды пробили ТБ 5 и трижды не смогли этого сделать. Хотя результативность в этом сезоне у того же «Металлурга» зашкаливает, лидер всего чемпионата по этому показателю и забрасывает на любой вкус. Так, команда Андрея Разина в прошлом матче разобралась с «Трактором» со счётом 4:3 в Челябинске, а до этого был матч с таким же счётом, но уже в Петербурге, правда, там «Металлург» уступил СКА. А ещё раньше были пять побед в основное время подряд с общим счётом 21:8. «Автомобилист» в двух последних матчах раззабивался. Хотя до этого было аж четыре поражения в ряд. Победы были одержаны над «Трактором» 5:1 в Челябинске и дома над «Нефтехимиком» 6:3. Как видите, с голами проблем нет.

Чего я жду от матча? «Металлург» на дистанции чемпионата, безусловно, выглядит лучше, однако в отдельно взятом матче может случиться всё что угодно. У екатеринбуржцев хорошие вратари, способные держать свою команду в игре. Однако, несмотря на это, я хочу сделать ещё одну попытку и зайти на ничью. Всё-таки и «Автомобилист» мне в последних двух матчах понравился, да и у «Металлурга» в Петербурге не всё получилось. Как знать, может, ничья здесь зайдёт на ура», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».