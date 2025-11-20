«Торпедо» — «Спартак»: прогноз Романа Габдрафикова на матч КХЛ 20 ноября

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Торпедо» – «Спартак».

Ставка: победа «Спартака» в матче за 1.97.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 20 ноября 2025, четверг. 19:30 МСК Торпедо Нижний Новгород Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Команды в этом сезоне уже встречались в сентябре, и на той игре мне довелось присутствовать лично. Тогда победу одержали нижегородцы, забросив решающую шайбу в дополнительное время, которое, в свою очередь, стало возможным благодаря спасительному голу от Сергея Гончарука за 81 секунду до конца третьего периода при пустых воротах. Содержание той встречи, как мне показалось, осталось за красно-белыми, но в решающие моменты именно подопечные Алексея Исакова оказались более успешными. С тех пор прошло целых два месяца, и команды в таблице Западной конференции разделяют несколько позиций. На момент подготовки этого текста положение дел следующее: «Торпедо» — второе место, 30 матчей и 39 очков; «Спартак» — шестое место, 27 матчей и 31 очко.

Как видите, у красно-белых есть запас по играм, которые, конечно, ещё нужно выиграть. Но есть возможность приблизиться к лидирующей группе, тем более что в состав вернулись Павел Порядин и Иван Морозов, а также команду в ближайшее время пополнит голкипер Александр Георгиев, который в последние сезоны выступал в НХЛ. В эмоциональном плане у красно-белых тоже всё должно быть хорошо, ведь они победили в дерби «Динамо» и наверняка отправились в Нижний Новгород в хорошем настроении.

«Торпедо» продолжает оставаться командой, которая провела больше всех матчей, и сейчас после нескольких месяцев регулярных поездок они наконец-то осели дома. У команды Алексея Исакова продолжается длинная домашняя серия. И если начало этой серии было приятным, команда довела свою серию побед до семи игр подряд, то в последних двух матчах случились поражения: уступили «Авангарду» 2:6 и «Адмиралу» 1:2 Б. Причём с приморцами игра нижегородцев мне не понравилась от слова «совсем».

Чего я жду от матча? «Спартак» в порядке, и я вижу их небольшим фаворитом матча. Весь вопрос в том, как покажет себя «Торпедо». С одной стороны, команда может сыграть так же, как с «Адмиралом», и тогда победить гостям будет не так сложно. С другой стороны, после последних неудачных матчей команда может, наоборот, собраться и выдать роскошный матч. Я всё-таки останусь верен себе и возьму победу «Спартака» в матче», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».