«Торпедо» — «Спартак»: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ в Нижнем Новгороде

Известный тренер Владимир Плющев дал прогноз на матч КХЛ «Торпедо» – «Спартак».

Ставка: победа «Торпедо» и ТБ 5.5 за 4.30.

«У торпедовцев серия из семи побед подряд сменилась двумя болезненными поражениями. В воскресенье команда Исакова решила посоревноваться в открытом безбашенном хоккее со звёздным «Авангардом» и уступила с разницей в четыре шайбы. Во вторник – проиграла противостояние двух «капканостроительных» тактических моделей «Адмиралу» Тамбиева.

Но вот в матче со «Спартаком» нижегородцы должны наконец-то выиграть. Для обученных, сыгранных и дисциплинированных торпедовцев команда Жамнова достаточно удобный соперник. Да, красно-белые приехали на берега Волги в хорошем настроении после победы в дерби. Но не стал бы переоценивать тот успех. Московские динамовцы во вторник не столько играли, сколько показывали, что шокированы неожиданной отставкой главного тренера. Забрать у такого оппонента два очка было нетрудно. А вот в Нижнем должны вылезти наружу такие проблемы, как постоянные ошибки в обороне, непредсказуемое настроение звёзд атаки и нестабильные вратари. Думаю, хозяева выиграют, а зрители увидят большое количество заброшенных шайб (не менее пяти)», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».