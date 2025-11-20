«Торонто» — «Коламбус»: прогноз Николая Чегорского на матч НХЛ

Журналист Николай Чегорский дал прогноз на матч НХЛ «Торонто» — «Коламбус».

Ставка: ТБ 6 за 1.73.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 21 ноября 2025, пятница. 03:00 МСК Торонто Мэйпл Лифс Торонто Не начался Коламбус Блю Джекетс Коламбус Кто победит в основное время? П1 X П2

«Торонто» в прошлом матче с «Сент-Луисом» (3:2 ОТ) прервало серию из пяти поражений. Команда Крэйга Берюбе явно психологически раскрепостится после этого успеха.

Не сказать, чтобы и до этого «Торонто» действовал скованно. Скорее команда расплачивалась за излишний крен на атаку. Средняя результативность матчей «Мэйпл Лифс» в этом сезоне составляет семь голов. В 16 из 20 встреч проходила ставка на ТБ 5.5.

«Коламбус» также действует в открытом и ярком стиле. Особенно это касается гостевых матчей «Блю Джекетс», в которых в среднем забивается 6,3 гола.

Исходя из этого моя ставка: ТБ 6 с коэффициентом 1.73», — приводит слова Чегорского «РБ Спорт».