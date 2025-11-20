Скидки
«Колорадо» — «Рейнджерс»: прогноз Николая Чегорского на игру НХЛ

«Колорадо» — «Рейнджерс»: прогноз Николая Чегорского на игру НХЛ
Комментарии

Журналист Николай Чегорский дал прогноз на матч НХЛ «Колорадо» — «Рейнджерс».

Ставка: тотал «Колорадо» больше 3 за 1.70.

НХЛ — регулярный чемпионат
21 ноября 2025, пятница. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Не начался
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
«Колорадо» продолжает испепелять соперников, одержали уже шестую победу подряд. В каждом из пяти прошлых матчах «Эвеланш» забили больше четырёх голов. В среднем за игру в этом сезоне «Колорадо» забрасывает 4,1 шайбу.

У «Рейнджерс» постепенно улетучивается выездная магия. В позапрошлой игре с «Коламбусом» они добились победы за пределами основного времени, а в среду уступили «Вегасу» (2:3).

Моя ставка: тотал «Колорадо» больше 3 с коэффициентом 1.70», — приводит слова Чегорского «РБ Спорт».

