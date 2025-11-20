Скидки
PARI: 65% клиентов компании воспринимают ставки как развлечение

PARI: 65% клиентов компании воспринимают ставки как развлечение
Компания PARI опубликовала отчёт о своём устойчивом развитии по итогам 2024 года. Согласно данным документа, 65% клиентов букмекера воспринимают ставки на спорт как развлечение. При этом 23% пользователей видят в этом досуге способ заработка.

«Миссия PARI — развивать спортивное сообщество, вдохновлять людей верить в любимые команды, поддерживать честную игру и здоровое соперничество», — говорится в отчёте.

Кроме того, в документе отмечается, что выручка компании выросла в 2024 году на 41% в сравнении с 2023-м и составила 133,2 млрд рублей. Прибыль снизилась на 21% и составила 8,3 млрд рублей. Целевые отчисления PARI по итогам 2024 года составили 2,7 млрд рублей.

