В PARI назвали число игроков, воспользовавшихся функцией самоограничения

В PARI назвали число игроков, воспользовавшихся функцией самоограничения
Компания PARI опубликовала отчёт о своём устойчивом развитии по итогам 2024 года. В нём компания рассказала о своём механизме самоисключения.

4608 клиентов букмекера воспользовались функцией «самоисключение навсегда». Самым популярным ограничением у игроков стал месячный лимит на депозиты — его применили 7947 клиентов, или 0,61% активных пользователей. Дневной лимит установили 5055 человек, недельный — 3605.

Кроме того, в компании отметили, что лимиты на время сессии не пользуются такой популярностью у игроков.

«Большинство клиентов предпочитают ограничивать суммы депозитов, а не время игры. Это говорит о том, что главная мотивация — управлять расходами, а не количеством времени в приложении. Игроки мыслят бюджетами в более долгом горизонте (месяц), а не краткосрочными ограничениями», — сделали вывод в компании.

