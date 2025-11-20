В PARI рассказали о работе фонда «Пари и побеждай»
Компания PARI опубликовала отчёт о своём устойчивом развитии по итогам 2024 года. Один из разделов документа посвятили фонду «Пари и побеждай». Его создали в мае 2024 года.
«Фонд развивает адаптивный спорт и инфраструктуру, поддерживает спортсменов после завершения карьеры и внедряет экологические инициативы в спортивные проекты», — говорится в отчёте.
Как следует из документа, по итогам 2024 года «Пари и побеждай» поддержал 27 некоммерческих организаций, охватил своей деятельностью 20 городов, а помощь от него получили более 3500 человек. Особо отмечается, что при поддержке фонда удалось запустить новые адаптивные виды спорта в трёх регионах России.
