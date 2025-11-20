Скидки
«Трактор» — «Амур»: прогноз Владимира Гучека на игру КХЛ в Челябинске

«Трактор» — «Амур»: прогноз Владимира Гучека на игру КХЛ в Челябинске
Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ «Трактор» — «Амур».

Ставка: победа «Трактора» за 1.60.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 ноября 2025, четверг. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Амур
Хабаровск
«В стане челябинцев, конечно, царит некое уныние после неожиданного ухода Бенуа Гру. Теперь, скорее всего, «Трактор» в будущее поведёт его помощник. Сезон кажется уже если не провальным, то точно спорным с точки зрения результата. Хотя ещё загадывать рано, многое может поменяться. Последняя команда, которую хозяева этой встречи побеждали, была как раз из Хабаровска. Чуть больше недели назад челябинцы выиграли на выезде в овертайме. С тех пор ни одной победы на два коллектива в сумме за четыре матча.

Правда, «Амур» из этих четырёх сыграл только раз, уступив дома «Адмиралу». «Трактор» же допустил три осечки, две из которых дома да и ещё в играх против географических соседей. Есть ощущение, что в этом противостоянии сойдутся две самые проблемные команды Восточной конференции на данный момент (не считая «Сибири», естественно).

От этого не приходится ждать в этой встрече чего-то невероятного и удивительного. «Трактор» не способен прямо сейчас резко перестроиться и найти свой хоккей. Возможно, из-за как раз «несочетания» тренерских требований и подбора хоккеистов. «Амур» просто-напросто выглядит нестабильно и вряд ли может быть назван сбалансированным. Но предпочтение отдаю хозяевам, которые будут играть при родных трибунах. Сила челябинской арены не раз доказывала своё существование и умение влиять на матчи родной команды даже в не самые простые времена», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».

