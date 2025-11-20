Скидки
«Северсталь» — «Адмирал»: прогноз Артура Хайруллина на встречу КХЛ

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч КХЛ «Северсталь» — «Адмирал».

Ставка: победа «Северстали» за 1.71.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 ноября 2025, четверг. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Не начался
Адмирал
Владивосток
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Северсталь» одержала домашнюю победу над прямым конкурентом, минским «Динамо» (4:2), а словацкий нападающий Адам Лишка стал главным героем встречи, оформив дубль, до этого в нынешнем сезоне старожил череповчан отличиться не мог. «Северсталь» обошла минчан и вышла на третье место в Западной конференции — отличное достижение, учитывая не самый уверенный старт в регулярном чемпионате команды Андрея Козырева.

«Адмирал» вытащил матч в Нижнем Новгороде — два гола «Торпедо» были отменены после видеопросмотров, а в серии буллитов команду вытащил вышедший вместо Адама Гуски Дмитрий Шугаев. Словацкий вратарь же тащил команду все три периода плюс овертайм — наверняка матч в Нижнем был особенно важным для Гуски, отыгравшего за «Торпедо» два классных сезона.

Очный матч между командами во Владивостоке завершился уверенной победой гостей — «Адмирал» смог забросить лишь за секунду до конца основного времени при счёте 0:4. Думаю, и в Череповце победу отпразднует команда Андрея Козырева. «Адмирал» проиграл «Северстали» уже пять матчей подряд. Очевидно, дальневосточники не могут подобрать ключи к атакующей команде из Череповца. А второй матч на выезде будет очень сложным для «Адмирала», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».

