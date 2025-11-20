Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Динамо» Минск — ЦСКА: прогноз Владимира Гучека на матч регулярного чемпионата КХЛ

«Динамо» Минск — ЦСКА: прогноз Владимира Гучека на матч регулярного чемпионата КХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ «Динамо» Минск — ЦСКА.

Ставка: победа «Динамо» за 2.24.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 ноября 2025, четверг. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Две игры между соперниками в этом сезоне — две домашние победы. Первый матч между минским «Динамо» и московскими армейцами, конечно, запомнится шайбой Даниэля Спронга, когда все хоккеисты на площадке, кроме летучего красно-синего голландца, не знали, куда подевалась шайба. Второй матч был более сдержанным на голы, но отнюдь не на интригу — минчане решили исход встречи только в самой концовке, забросив в пустые ворота. Свои последние встречи на данный момент в этой регулярке клубы провели по-разному: Минск проиграл «Северстали» на выезде, москвичи одолели достаточно сильный «Ак Барс» на чужом льду.

Армейцы сейчас борются со своими одноклубниками из Санкт-Петербурга за право располагаться в кубковой восьмёрке, ещё и «Шанхай» взялся за дело и стал добывать какие-то умопомрачительные победы в матчах с действующим чемпионом, например. Не забываем, что спустя годы матч ЦСКА и команды Дмитрия Квартальнова — это всё равно встреча бывших. Редко такие рандеву могут быть мирными и непринципиальными.

В этой встрече вновь победят хозяева, потому что нужно продолжить традицию противостояний команд в данном сезоне и оставлять сильнейшим клуб, который не захочет становиться гостеприимным. Минск к тому же выглядит куда более сплочённым, чем соперник. Да, ЦСКА одержал важную победу в Казани, но два гостевых подряд успеха у армейцев были только раз в этом сезоне, что говорит о слабости коллектива в матчах на площадке оппонентов. Восхождение ЦСКА по турнирной таблице начнётся чуть позже. Может быть, сразу после этой игры», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».

Материалы по теме
«Динамо» Минск — ЦСКА. Вечер ностальгии в Беларуси
«Динамо» Минск — ЦСКА. Вечер ностальгии в Беларуси
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android