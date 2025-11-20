«Динамо» Минск — ЦСКА: прогноз Владимира Гучека на матч регулярного чемпионата КХЛ

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ «Динамо» Минск — ЦСКА.

Ставка: победа «Динамо» за 2.24.

«Две игры между соперниками в этом сезоне — две домашние победы. Первый матч между минским «Динамо» и московскими армейцами, конечно, запомнится шайбой Даниэля Спронга, когда все хоккеисты на площадке, кроме летучего красно-синего голландца, не знали, куда подевалась шайба. Второй матч был более сдержанным на голы, но отнюдь не на интригу — минчане решили исход встречи только в самой концовке, забросив в пустые ворота. Свои последние встречи на данный момент в этой регулярке клубы провели по-разному: Минск проиграл «Северстали» на выезде, москвичи одолели достаточно сильный «Ак Барс» на чужом льду.

Армейцы сейчас борются со своими одноклубниками из Санкт-Петербурга за право располагаться в кубковой восьмёрке, ещё и «Шанхай» взялся за дело и стал добывать какие-то умопомрачительные победы в матчах с действующим чемпионом, например. Не забываем, что спустя годы матч ЦСКА и команды Дмитрия Квартальнова — это всё равно встреча бывших. Редко такие рандеву могут быть мирными и непринципиальными.

В этой встрече вновь победят хозяева, потому что нужно продолжить традицию противостояний команд в данном сезоне и оставлять сильнейшим клуб, который не захочет становиться гостеприимным. Минск к тому же выглядит куда более сплочённым, чем соперник. Да, ЦСКА одержал важную победу в Казани, но два гостевых подряд успеха у армейцев были только раз в этом сезоне, что говорит о слабости коллектива в матчах на площадке оппонентов. Восхождение ЦСКА по турнирной таблице начнётся чуть позже. Может быть, сразу после этой игры», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».