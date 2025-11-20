Госдума приняла новые налоги для букмекеров в третьем чтении
Поделиться
Госдума в третьем чтении приняла законопроект, который вводит новые налоги для букмекеров.
«За» проголосовали 343 депутата, один выступил против, ещё 56 чиновников воздержались.
Документ устанавливает налог в 7% с разницы между поступившими депозитами и выплаченными выигрышами.
При этом букмекеры также будут перечислять налог в размере 25% своей чистой прибыли.
Кроме того, букмекеры станут налоговыми агентами при выплате любых выигрышей. Ранее налог самостоятельно платил игрок при сумме выигрыша до 15 тыс. рублей, а при выигрыше свыше 15 тыс. это делала букмекерская компания.
Теперь законопроект рассмотрит Совет Федерации, после чего он уйдёт на подпись президенту.
Комментарии
- 20 ноября 2025
-
16:00
-
15:09
-
15:00
-
14:30
-
14:12
-
14:00
-
13:43
-
13:00
-
12:00
-
11:49
-
11:00
-
10:35
-
10:00
-
09:20
-
08:40
-
08:00
-
00:00
- 19 ноября 2025
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:12
-
15:00
-
14:43
-
14:00
-
13:53
-
13:00
-
12:51
-
12:00
-
11:00
-
10:14
-
10:00
-
09:20
-
08:40
-
07:49