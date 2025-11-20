Госдума приняла новые налоги для букмекеров в третьем чтении

Госдума в третьем чтении приняла законопроект, который вводит новые налоги для букмекеров.

«За» проголосовали 343 депутата, один выступил против, ещё 56 чиновников воздержались.

Документ устанавливает налог в 7% с разницы между поступившими депозитами и выплаченными выигрышами.

При этом букмекеры также будут перечислять налог в размере 25% своей чистой прибыли.

Кроме того, букмекеры станут налоговыми агентами при выплате любых выигрышей. Ранее налог самостоятельно платил игрок при сумме выигрыша до 15 тыс. рублей, а при выигрыше свыше 15 тыс. это делала букмекерская компания.

Теперь законопроект рассмотрит Совет Федерации, после чего он уйдёт на подпись президенту.