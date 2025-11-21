Скидки
«Акрон» — «Сочи»: прогноз Алексея Гасилина на матч РПЛ

Известный в прошлом футболист Алексей Гасилин дал прогноз на матч РПЛ «Акрон» — «Сочи».

Ставка: ТМ 2.5 за 1.97.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
21 ноября 2025, пятница. 18:30 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Сочи
Сочи
«Перед встречей с «Сочи» у «Акрона» не просто кадровая проблема — у него потенциальный провал в центре всей атакующей конструкции. Непонятно, сможет ли сыграть главная звезда команды Артем Дзюба. В любом случае, он не будет полностью готов, и это сразу снижает агрессию впереди и сделает игру хозяев более осторожной. Да, его сможет заменить Беншимол, набравший неплохую форму, но выполнять все функции Дзюбы он точно не в состоянии. В последних пяти матчах «Акрона» только однажды был пробит верх.

«Сочи» в прошлом туре было очень тяжело. В Ростове могли зацепиться за очки, но снова провал в ключевой момент (0:1). Сейчас подопечные Осинькина, скорее всего, сделают акцент на аккуратности, а не на открытой игре. Причина этому — хронически много пропущенных голов в последних матчах. При таком сочетании логичнее ждать осторожный и вязкий матч без большого количества моментов, а значит, и голов тоже будет немного», — приводит слова Гасилина «Ставка ТВ».

«Акрон» — «Сочи». Больше чем просто выскочка
