«Акрон» — «Сочи»: прогноз Дмитрия Градиленко на матч 15-го тура РПЛ

Известный в прошлом футболист Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч РПЛ «Акрон» — «Сочи».

Ставка: «Сочи» не проиграет за 1.80.

«Чемпионат России по футболу возвращается после паузы на игры сборных. Стартует второй круг РПЛ с матча в Самаре, где «Акрон», занимающий 8-е место с 18 очками, принимает предпоследнюю команду в таблице с 8 очками «Сочи».

Сразу обращаю ваше внимание на тех игроков, которые уезжали играть за свои сборные. У «Акрона» таких футболистов четверо, которые являются игроками стартового состава. А у «Сочи» всего один. Считаю, что это важный момент, который дает небольшое преимущество гостям. Второй немаловажный факт, это игры «Акрона» на своём поле в чемпионате. Внимание: семь матчей — ноль побед, пять ничейных исходов и два поражения!

И третий момент, который может быть в пользу гостей — это отсутствие Артёма Дзюбы в составе на этот матч. Решение по его участию будет принято в день матча. А это, согласитесь, очень важная фигура для хозяев. Статистика Дзюбы: за 13 матчей в РПЛ четыре забитых мяча и две голевые передачи. Поэтому один из вариантов на рассмотрение — это гол Дзюбы, если, конечно, такой вариант будет предлагаться.

Ещё один вариант — это ничья в матче. Есть предположение, учитывая всё сказанное мной выше, что «Сочи» минимум очко заберёт. Хотя в последних пяти матчах чемпионата хозяева набрали 11 очков! Пожалуй, я и возьму такой вариант: «Сочи» не проиграет. Положительная серия для «Акрона» может и закончиться. Но выбирать вам, удачи!», — приводит слова Градиленко «Ставка ТВ».