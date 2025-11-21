Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Акрон» — «Сочи»: прогноз Дмитрия Градиленко на матч 15-го тура РПЛ

«Акрон» — «Сочи»: прогноз Дмитрия Градиленко на матч 15-го тура РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Известный в прошлом футболист Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч РПЛ «Акрон» — «Сочи».

Ставка: «Сочи» не проиграет за 1.80.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
21 ноября 2025, пятница. 18:30 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионат России по футболу возвращается после паузы на игры сборных. Стартует второй круг РПЛ с матча в Самаре, где «Акрон», занимающий 8-е место с 18 очками, принимает предпоследнюю команду в таблице с 8 очками «Сочи».

Сразу обращаю ваше внимание на тех игроков, которые уезжали играть за свои сборные. У «Акрона» таких футболистов четверо, которые являются игроками стартового состава. А у «Сочи» всего один. Считаю, что это важный момент, который дает небольшое преимущество гостям. Второй немаловажный факт, это игры «Акрона» на своём поле в чемпионате. Внимание: семь матчей — ноль побед, пять ничейных исходов и два поражения!

И третий момент, который может быть в пользу гостей — это отсутствие Артёма Дзюбы в составе на этот матч. Решение по его участию будет принято в день матча. А это, согласитесь, очень важная фигура для хозяев. Статистика Дзюбы: за 13 матчей в РПЛ четыре забитых мяча и две голевые передачи. Поэтому один из вариантов на рассмотрение — это гол Дзюбы, если, конечно, такой вариант будет предлагаться.

Ещё один вариант — это ничья в матче. Есть предположение, учитывая всё сказанное мной выше, что «Сочи» минимум очко заберёт. Хотя в последних пяти матчах чемпионата хозяева набрали 11 очков! Пожалуй, я и возьму такой вариант: «Сочи» не проиграет. Положительная серия для «Акрона» может и закончиться. Но выбирать вам, удачи!», — приводит слова Градиленко «Ставка ТВ».

Материалы по теме
«Акрон» — «Сочи». Больше чем просто выскочка
«Акрон» — «Сочи». Больше чем просто выскочка
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android