«Акрон» — «Сочи»: прогноз Кирилла Полякова на игру чемпионата России

Комментатор Кирилл Поляков дал прогноз на матч РПЛ «Акрон» — «Сочи».

Ставка: победа «Сочи» за 3.67.

«Акрон» в хорошей форме. Команда Заура Тедеева не проигрывала в пяти последних турах РПЛ (3 победы и 2 ничьи) и поднялась на 8-е место в таблице с 18 очками. В этом сезоне «Акрон» неплохо играет на выезде, где одержал три победы подряд, включая матч в Москве против «Динамо». Но дома тольяттинцы стабильностью не отличаются — только две победы, да и те в Кубке (над «Балтикой» в основное время и над ЦСКА в серии пенальти).

«Сочи» пока не удаётся выбраться из ямы. Команда занимает предпоследнюю строчку турнирной таблицы с 8 очками. Несмотря на отдельные всплески при новом тренере Игоре Осинькине, сочинцы проиграли четыре из пяти последних матчей и имеют худшую оборону в лиге, пропустив 34 мяча. Выездная статистика также удручает: шесть поражений в восьми матчах.

Парадоксально, но верю в победу «Сочи». После двухнедельной паузы на матчи сборных у Осинькина было время, чтобы навести порядок. Он под большим давлением, но пора из-под него уже выходить. Победа просто необходима!», — приводит слова Полякова «Ставка ТВ».