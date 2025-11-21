«Акрон» — «Сочи»: прогноз Семёна Зигаева на встречу РПЛ

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч РПЛ «Акрон» — «Сочи».

Ставка: победа «Акрона» за 2.13.

«Акрон» в первых 10 турах одержал всего одну победу, и было это во втором туре в выездном матче именно против «Сочи». Дальше результаты пошли вниз, команда скатилась в турнирной таблице. Но первый круг чемпионата России подопечные Заурбека Тедеева завершили здорово, последние пять матчей получились успешными. Две ничьих и три победы, включая последнюю в Москве над «Динамо», которая стоила работы главному тренеру бело-голубых Валерию Карпину. Этот рывок позволил «Акрону» оторваться от зоны вылета и завершить первый круг на восьмой строчке.

«Сочи» стартовал ужасно, в конце лета руководство команды отправило в отставку испанца Роберта Морено, а его место занял Игорь Осинькин. Перестановка сработала не сразу, в Кубке России сочинцы выправить ситуацию не успели и завершили групповой этап на последней строчке в квартете. А вот в РПЛ в восьми матчах «Сочи» одержал две победы, сыграл на выезде вничью с прямым конкурентом махачкалинским «Динамо» и покинул последнюю строчку в таблице. Но даже этого не хватило, чтобы завершить первый круг не в зоне вылета, уж слишком много очков растеряли сочинцы на старте.

Я уже вспомнил, что в первом круге в матче этих команд успех праздновал «Акрон», но важно напомнить, тогда команда Тедеева разгромила соперника 4:0. Сейчас это уже другой «Сочи», даже в Самаре вряд ли стоит ждать повторения результата с таким счётом. Но всё же тольяттинцы в последнее время выглядят здорово, до зимней паузы осталось три тура, а значит, любая команда хочет набрать побольше очков перед отпуском», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».