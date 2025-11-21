Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Акрон» — «Сочи»: прогноз Семёна Зигаева на встречу РПЛ

«Акрон» — «Сочи»: прогноз Семёна Зигаева на встречу РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч РПЛ «Акрон» — «Сочи».

Ставка: победа «Акрона» за 2.13.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
21 ноября 2025, пятница. 18:30 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Акрон» в первых 10 турах одержал всего одну победу, и было это во втором туре в выездном матче именно против «Сочи». Дальше результаты пошли вниз, команда скатилась в турнирной таблице. Но первый круг чемпионата России подопечные Заурбека Тедеева завершили здорово, последние пять матчей получились успешными. Две ничьих и три победы, включая последнюю в Москве над «Динамо», которая стоила работы главному тренеру бело-голубых Валерию Карпину. Этот рывок позволил «Акрону» оторваться от зоны вылета и завершить первый круг на восьмой строчке.

«Сочи» стартовал ужасно, в конце лета руководство команды отправило в отставку испанца Роберта Морено, а его место занял Игорь Осинькин. Перестановка сработала не сразу, в Кубке России сочинцы выправить ситуацию не успели и завершили групповой этап на последней строчке в квартете. А вот в РПЛ в восьми матчах «Сочи» одержал две победы, сыграл на выезде вничью с прямым конкурентом махачкалинским «Динамо» и покинул последнюю строчку в таблице. Но даже этого не хватило, чтобы завершить первый круг не в зоне вылета, уж слишком много очков растеряли сочинцы на старте.

Я уже вспомнил, что в первом круге в матче этих команд успех праздновал «Акрон», но важно напомнить, тогда команда Тедеева разгромила соперника 4:0. Сейчас это уже другой «Сочи», даже в Самаре вряд ли стоит ждать повторения результата с таким счётом. Но всё же тольяттинцы в последнее время выглядят здорово, до зимней паузы осталось три тура, а значит, любая команда хочет набрать побольше очков перед отпуском», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

Материалы по теме
«Акрон» — «Сочи». Больше чем просто выскочка
«Акрон» — «Сочи». Больше чем просто выскочка
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android