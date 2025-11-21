«Волга» — «Торпедо»: прогноз Семёна Зигаева на игру Первой лиги

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч «Волга» — «Торпедо».

Ставка: победа «Торпедо» с форой (0) за 1.91.

«Волга» вылетела из Первой лиги по итогам сезона-2022/2023 и пару лет пребывала в низших лигах нашего футбола. Прошлым летом ульяновскую команду возглавил Михаил Белов, и год спустя он вернул команду во второй по значимости дивизион. А вот в нём пока «Волга» выглядит плохо, первый круг команда Белова завершила внизу, а второй начала с выездной победы над КАМАЗом, но уже в прошлые выходные вновь проиграла «Черноморцу», и сейчас «Волга» в шаге от зоны вылета, опережая «Торпедо» лишь по дополнительным показателям.

А вот автозаводцы в последнее время ситуацию выправляют, хотя всё ещё находятся в самом низу турнирной таблицы. Начинали торпедовцы сезон с Олегом Кононовым, затем он был отправлен в отставку. Командой руководил его помощник Павел Кирильчик, затем Сергей Жуков, а позже ее возглавил Дмитрий Парфёнов. Месяц назад руководство «Торпедо» решило вернуть Кононова, и за семь матчей автозаводцы проиграли лишь лидеру на выезде, но при этом преодолели два раунда Кубка России и на следующей неделе примут «Балтику» — ещё одного своего бывшего тренера Андрея Талалаева.

Нас ждёт важнейшая встреча двух команд, которые борются за выживание. «Волга» в последнее время, да и в целом по сезону, нестабильна. Ульяновская команда чередует успешные матчи с неудачными. «Торпедо» после возвращения Кононова выглядит сильно лучше, чем на старте сезона, да и результаты пошли в гору, но говорить о выправлении ситуации пока рано. И все же, столичная команда сейчас — фаворит, и в случае успеха покинет зону вылета», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».