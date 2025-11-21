«Барыс» – «Салават Юлаев»: ставка Бориса Миронова на матч КХЛ

Известный хоккеист и тренер Борис Миронов дал прогноз на матч КХЛ «Барыс» – «Салават Юлаев».

Ставка: победа «Барыса» за 2.50.

«С выезда по маршруту Ярославль – Сочи «Барыс» привёз четыре очка. «Салават» тоже запросто мог взять четыре – но остался всего с одним. Ещё в прошлом году было бы ясно, что у уфимцев нет права на ошибку и в Астане они, включив максимум, обязательно выиграют. Но теперь всё не так. По сумме мастерства команда Козлова – примерно на одном уровне с казахстанцами. А с точки зрения игровых кондиций хозяева прямо сейчас выглядят лучше.

Дисциплины и умения действовать по счёту у подопечных Кравца не меньше. Атака просыпается, вратарская бригада прибавляет в надёжности. Брал бы минимальную победу «Барыса». Нервов в этом матче будет точно больше, чем голов (четыре шайбы на двоих – максимум, на что сподобятся оппоненты). Но даже максимальная самоотдача вряд ли поможет гостям победить. На данный момент они ничем не превосходят казахстанцев», — приводит слова Миронова «ВсёПроСпорт».