Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Барыс» – «Салават Юлаев»: ставка Бориса Миронова на матч КХЛ

«Барыс» – «Салават Юлаев»: ставка Бориса Миронова на матч КХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Известный хоккеист и тренер Борис Миронов дал прогноз на матч КХЛ «Барыс» – «Салават Юлаев».

Ставка: победа «Барыса» за 2.50.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 ноября 2025, пятница. 17:00 МСК
Барыс
Астана
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«С выезда по маршруту Ярославль – Сочи «Барыс» привёз четыре очка. «Салават» тоже запросто мог взять четыре – но остался всего с одним. Ещё в прошлом году было бы ясно, что у уфимцев нет права на ошибку и в Астане они, включив максимум, обязательно выиграют. Но теперь всё не так. По сумме мастерства команда Козлова – примерно на одном уровне с казахстанцами. А с точки зрения игровых кондиций хозяева прямо сейчас выглядят лучше.

Дисциплины и умения действовать по счёту у подопечных Кравца не меньше. Атака просыпается, вратарская бригада прибавляет в надёжности. Брал бы минимальную победу «Барыса». Нервов в этом матче будет точно больше, чем голов (четыре шайбы на двоих – максимум, на что сподобятся оппоненты). Но даже максимальная самоотдача вряд ли поможет гостям победить. На данный момент они ничем не превосходят казахстанцев», — приводит слова Миронова «ВсёПроСпорт».

Материалы по теме
КХЛ: дерби Татарстана и «Салават Юлаев» в Казахстане
КХЛ: дерби Татарстана и «Салават Юлаев» в Казахстане
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android