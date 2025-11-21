«Барыс» — «Салават Юлаев»: прогноз Романа Габдрафикова на игру КХЛ 21 ноября

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Барыс» — «Салават Юлаев».

Ставка: ничья за 4.30.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 21 ноября 2025, пятница. 17:00 МСК Барыс Астана Не начался Салават Юлаев Уфа Кто победит в основное время? П1 X П2

«Команды сыграли в этом сезоне друг с другом один матч, который состоялся в самом начале ноября в Астане. Тогда уфимцы смогли одержать победу с минимальным счётом 2:1. У гостей отличились Броссо и Жаровский, у хозяев единственную шайбу забросил Динмухамед Кайыржан. Спустя ровно две недели командам предстоит новая встреча.

К этому матчу «Барыс» подходит в лучшем состоянии, это видно по результатам команды: в последних пяти матчах команда Михаила Кравца одержала три победы, в то время как уфимцы проиграли четыре из пяти своих встреч. Да, ещё одно поражение произошло за пределами основного времени, более того, команде Виктора Козлова удалось спастись в концовке матча в Ярославле, забросив шайбу с пустыми воротами. Зато следующее поражение в Сочи при не самой яркой игре не добавило оптимизма болельщикам башкирского клуба. А если брать семь последних матчей, у уфимцев вообще всего лишь две победы. Да и новичок Шелдон Ремпал пока не убеждает. Понятно, ему нужно время на адаптацию, однако даже в таком состоянии от самого дорогого игрока лиги ждёшь большего.

Чего я жду от матча? Команды — соперники в борьбе за плей-офф. И тем, и другим нужны очки. У уфимцев непростой выезд: Ярославль — Сочи — Астана. Проблемы с голами и игрой в большинстве. «Барыс» сам только вернулся из поездки по тому же маршруту, что и «Салават Юлаев», единственное отличие, что было два дня на передышку. Мне очень нравится вариант прогноза ТБ (4.5). Думаю, команды смогут забить пять шайб на двоих. Советую присмотреться. Но в качестве основного варианта я вновь пойду за ничьей», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».