«Нефтехимик» — «Ак Барс»: ставка Бориса Миронова на игру регулярного чемпионата КХЛ

Известный хоккеист и тренер Борис Миронов дал прогноз на матч КХЛ «Нефтехимик» — «Ак Барс».

Ставка: ТБ 5 за 1.76.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 ноября 2025, пятница. 19:30 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Не начался
Ак Барс
Казань
«Если у «Нефтехимика» и спад, то совсем небольшой. В Тольятти они проиграли всего в одну шайбу, в Екатеринбурге подвели вратари. Самое время возвращаться на тот победный трек, на который команда встала в начале ноября. Фаворитами назвал бы именно хозяев. Они немного перевели дух и должны пойти на подъём. Тогда как за плечами «Ак Барса» тяжелейшая домашняя серия с тремя топ-клубами подряд.

Причём по ходу этой серии казанцы разочаровали именно по игре. Безоговорочные поражения от ЦСКА и минского «Динамо», да и встречу с «Динамо» московским вытащили только за счёт подвигов отдельных звёзд. Цельности в игре команды Гатиятулина нет. И если 10 дней назад она уверенно победила в Нижнекамске, исключительно потому, что тогда «Нефтехимик» расслабился после победной серии и чисто по психологическим причинам сыграл ниже своих возможностей. Сейчас недонастроя от хозяев ждать не стоит. В последнее время оба соперника чаще всего предстают «верховыми» командами, так что шайб мы увидим много (больше пяти)», — приводит слова Миронова «ВсеПроСпорт».

