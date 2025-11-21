Скидки
«Нефтехимик» — «Ак Барс»: прогноз Владимира Гучека на матч КХЛ в Нижнекамске

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ «Нефтехимик» — «Ак Барс».

Ставка: победа «Ак Барса» за 1.89.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 ноября 2025, пятница. 19:30 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Не начался
Ак Барс
Казань
«Третье дерби Республики Татарстан в сезоне. До этого оба завершились гостевыми победами. Конечно, во времена первого противостояния «Ак Барса» был жалкой копией самого себя, тогда поговаривали, что может смениться и главный тренер в казанской команде. «Нефтехимик» же сбавил в последних матчах: два поражения на выезде в двух встречах. При этом если проигрыш в матче с «Автомобилистом» в Екатеринбурге можно списать на силу соперника и поддержку родных трибун, то поражение от «Лады» точно не вписывалось в планы Игоря Гришина.

«Ак Барса» тоже имеет два поражения кряду в своём пассиве: дома казанцы уступили московскому ЦСКА и минскому «Динамо», которые, кстати, после визита в столицу Татарстана уже успели провести очный матч. К «Нефтехимику» «Ак Барса» приедет раненым зверем, который уж точно не будет из мотивов братской любви отдавать два очка сопернику.

Кажется, что обе команды сейчас переживают не самый лучший период в этом сезоне, но кто-то из них, без сомнений, поедет после матча в приподнятом настроении. Результат, в отличие от качества хоккея, не всегда даёт возможность радоваться тому, что ты производишь на свет. Хотя без сочетания двух этих факторов мы не можем представить дерби Татарстана. «Ак Барса» продолжит тенденцию этого сезона и победит в гостях «Нефтехимик» во второй раз в хоккейном году. Это будет жарко, это будет непросто, но это будет победа для команды, которой пора набирать былую форму», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».

