«Ньюкасл» — «Манчестер Сити»: ставки и коэффициенты на матч АПЛ 22 ноября

22 ноября в матче 12-го тура АПЛ встретятся «Ньюкасл» и «Манчестер Сити». Игра пройдёт на стадионе «Сент-Джеймс Парк». Стартовый свисток запланирован на 20:30 мск.

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Манчестер Сити» предлагается с коэффициентом 2.05, что составляет приблизительно 48% вероятности. Победа «Ньюкасла» оценивается коэффициентом 3.50 (28%). Ничейный исход можно найти в линии за 4.10, что составляет около 24%.

При этом аналитики убеждены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.72. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.60.