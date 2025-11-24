Скидки
OLIMPBET дарит новичкам гарантированный фрибет до 15 000 рублей

OLIMPBET дарит новичкам гарантированный фрибет до 15 000 рублей
Фото: БК OLIMPBET

OLIMPBET запускает обновлённый приветственный бонус, который станет мощным стартом для всех, кто только присоединяется к игре. Теперь новые пользователи могут получить гарантированный фрибет до 15 000 рублей.

Константин Гусев, директор по развитию OLIMPBET:

«С OLIMPBET спорт становится ярче – мы дарим болельщикам эмоции, которые делают игру настоящим праздником. Наш обновлённый welcome offer мы сделали ещё более привлекательным, чтобы каждый новичок мог начать уверенно и с дополнительным зарядом азарта».

Как получить бонус:

• зарегистрироваться в OLIMPBET с применением промокода BONUS15000 или ввести его в течение 7 дней после регистрации;

• пройти идентификацию;

• внести первый депозит на сумму от 1000 рублей в течение 7 дней после ввода промокода;

• получить гарантированный фрибет в размере 50% от суммы депозита.

После выполнения всех условий новичку начисляется гарантированный фрибет в размере 50% от первого депозита на сумму до 15 000 рублей. Использовать его можно для ставки с коэффициентом от 1.30 до 2.00 в течение 7 дней после внесения депозита. Если ставка сыграет, на основной счёт будет зачислена сумма чистого выигрыша.

5-й тур Лиги чемпионов — отличный повод воспользоваться новым предложением OLIMPBET и сделать европейские вечера ещё ярче.

«Челси» — «Барселона»

Через экватор общего этапа ЛЧ команды перевалили с одинаковым багажом набранных очков — по две победы при одной ничьей и одном поражении. В таблице «Барса» выше на одну строчку за счёт лучшей разницы мячей. «Челси» играет дома — помогут ли родные трибуны лондонцам добиться положительного результата?

«Арсенал» — «Бавария»

«Бавария» являет собой настолько грозную силу, что единственным соперником, кто способен её остановить, видится сейчас именно «Арсенал». Мюнхенцы лишь в прошлом туре допустили первую потерю очков с начала сезона, а «канониры» в самой конкурентной лиге мира штампуют победы и штурмуют рекорд по пропущенным голам. В Лиге чемпионов у соперников по четыре победы — настало время кому-то проиграть?

«ПСЖ» — «Тоттенхэм»

После ошеломительного прошлого сезона «ПСЖ» немного сбавил темп, однако остался в статусе одного из самых опасных соперников. «Тоттенхэм» же входит в число пяти команд текущего розыгрыша, кто ещё ни разу не проиграл. Более того, «шпоры» в топе по надёжности у своих ворот — лишь два пропущенных гола за четыре матча. Ждём низовую дуэль?

