Стал известен фаворит дерби «Спартак» — ЦСКА

22 ноября на «Лукойл Арене» в Москве «Спартак» примет ЦСКА. Это центральный матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги. Стартовый свисток — в 16:45 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Спартака» предлагается с коэффициентом 2.19, что приблизительно составляет 46% вероятности.

Ничья идёт за 3.70 (26%), а победа ЦСКА оценивается в 3.55 (28%).

Вместе с тем аналитики склоняются к результативному футболу. Тотал меньше 2.5 гола доступен с коэффициентом 1.96, а тотал больше 2.5 гола — с коэффициентом 1.90.

Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 1.71.