«Спартак» — ЦСКА: назван самый вероятный счёт дерби

22 ноября на «Лукойл Арене» в Москве «Спартак» примет ЦСКА. Это центральный матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги. Стартовый свисток — в 16:45 мск.

Сделать ставку на победу «Спартака» предлагается с коэффициентом 2.19, что приблизительно составляет 46% вероятности. Ничья идёт за 3.70 (26%), а победа ЦСКА оценивается в 3.55 (28%).

Тотал меньше 2.5 гола доступен с коэффициентом 1.96, а тотал больше 2.5 гола — с коэффициентом 1.90. Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 1.71.

Наиболее вероятный исход — ничья 1:1 (6.20). Следом идут победа «Спартака» со счётом 1:0 (8.20), а также точный счёт 2:1 в пользу красно-белых (8.80).