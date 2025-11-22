Скидки
«Спартак» — ЦСКА: прогноз «Чемпионата»

Аудио-версия:
Комментарии

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на игру РПЛ «Спартак» — ЦСКА.

Ставка: тотал больше 1 гола в первом тайме за 1.80.

ЦСКА поражает силой воли и умением добывать результат вопреки любым обстоятельствам. И всё же негативных факторов становится слишком уж много. Иван Обляков получил травму в расположении сборной России, а у него 15 появлений в основном составе из 15 возможных при всего двух заменах. Красно-синие впервые в сезоне РПЛ выйдут без ключевого исполнителя центра поля. Та самая соломинка, что переломит спину верблюда?

Второй момент — увольнение Станковича явно добавит футболистам «Спартака» эмоций. В последнее время бросалась в глаза взаимная усталость тренера и игроков. Импульс получен, а впереди принципиальнейший соперник. Есть подозрение, что хозяева на своём поле выложатся без остатка. В противном случае отставание от группы лидеров станет угрожающим.

Пожалуй, можно не мудрить и заиграть лобовую ничью. Больно уж хорош коэффициент — 3.70. Вариант попроще — тотал больше 1 гола в первом тайме за 1.80. Тут всё просто: хозяева на эмоциях после ухода Станковича, да и какие-то изменения точно произойдут. ЦСКА примерно понимает, к чему готовиться, но изменения как минимум в нюансах неизбежны. В теории это обещает нам бодрый дебют и несколько хороших моментов ещё до перерыва. А уже один мяч гарантирует возврат.

Комментарии
