Букмекеры оценили шансы «Манчестер Сити» победить «Ньюкасл»

22 ноября в матче 12-го тура АПЛ встретятся «Ньюкасл» и «Манчестер Сити». Игра пройдёт на стадионе «Сент-Джеймс Парк». Стартовый свисток запланирован на 20:30 мск. Хозяева рискуют потерпеть третье поражение в чемпионате подряд.

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Манчестер Сити» предлагается с коэффициентом 2.05, что составляет приблизительно 48% вероятности.

Победа «Ньюкасла» оценивается коэффициентом 3.50 (28%). Ничейный исход можно найти в линии за 4.10, что составляет около 24%.

При этом аналитики убеждены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.72.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.60.